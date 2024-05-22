الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: ندعو دول العالم لدعم حق الشعب الفلسطينى فى التحرر والاستقلال

حماس
حماس

دعت حركة حماس دول العالم لدعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت حركة حماس: نرحب بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبرها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الدول حول العالم إلى "الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استهداف 10 جنود إسرائيليين قرب مدرسة الزراعة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت الفصائل، في بيانها: "إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

الاحتلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال الإسرائيلي

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