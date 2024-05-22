الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الربيع وبداية الصيف

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة تنتهي يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أنه سيحدث انخفاض فى درجات الحرارة بمعدل من أربعة إلى خمس درجات، على أن العظمي على القاهرة الكبري ستسجل 34 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الولى، أن هذا الانخفاض سيكون فى معظم المحافظات الشمالية، موضحة أننا نقترب من فصل الصيف والنصف الآخر من فصل الربيع الآن تكون قيم درجات الحرارة مرتفعة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الموجة الحارة مستمرة اليوم وغدًا، لافتة إلى أن فصل الربيع ينتهي فى 20 يونيو، وتلك الموجة التي نعيشها هى موجة استثنائية.