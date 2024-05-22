الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

" القناة الأولى" تستعرض تفاصيل الحالة المرورية اليوم

حملات مرورية
حملات مرورية

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” والمُذاع على “القناة الأولى”، تفاصيل الحالة المرورية اليوم، في شوارع القاهرة والجيزة خاصة كوبري أكتوبر وشارع رمسيس.

 

وقالت إن كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو المتجه إلى منطقة المهندسين يشهدان بعض الكثافات المرورية، كما أنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، فيما ستكون هناك سيولة مرورية بشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى الزاوية الحمراء.


وتظهر كثافات نسبية بمنطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش والمظلات ووسط البلد، وهناك سيولة مرورية أمام المُتجه إلى منطقة المؤسسة.

 

وفى محافظة الجيزة، تظهر كثافات مرورية فى شارع الهرم وتزداد مع ساعات الذروة الصباحية، وأيضا هناك كثافات مرورية أمام المُتجه إلى كوبري الجيزة، وشارع فيصل بداية من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

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