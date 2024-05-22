أبو الغيط يرحب بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد أبو الغيط، أن قرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع.

وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان النرويج اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وثمنت الرئاسة عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأكدت الرئاسة، أن مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.