الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء الأيرلندى: الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد للسلام

سيمون هاريس رئيس
سيمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي

أعلن سيمون هاريس، رئيس الوزراء الأيرلندي، الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الاعتراف بـالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد للسلام، وإنهاء دائرة العنف.

وقال هاريس في كلمة متلفزة، نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية: نثق بأن مزيدًا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، باستشهاد 10 فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للنازحين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 10 شهداء ارتقوا، بينهم طفل رضيع، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع لنازحين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، أن 6 شهداء وعددًا من الجرحى سقطوا في استهداف قوات الاحتلال منزلًا بمنطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال أيضًا منطقة الصحابة بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

الدولة الفلسطينية دائرة العنف غزة

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