النرويج: الاعتراف بفلسطين سيسهل خيار حل الدولتين

أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، عن اعتراف بلاده رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف رئيس الوزراء النرويجي أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيًا ومستمدة من السلطة الفلسطينية، وعلى الدول الأخرى أن تحذو حذو بلادنا وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتابع: "الاعتراف بدولة فلسطينية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف العملية نحو تحقيق حل الدولتين ومنحه زخمًا جديدًا، والحرب الدائرة في غزة جعلت من الضروري حل القضية الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار".