الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة جديدة أم استمرار للعدوان.. تجاهل نتنياهو لمجلس الحرب يضع علاقتهم على المحك

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال المروحية أطلقت نيرانها تجاه مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما أطلقت آلياته المتمركزة في حي تل الزعتر نيرانها الرشاشة باتجاه بوابة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، فضلًا عن استهدافها منازل الفلسطينيين في مخيم يبنا وسط مدينة رفح.

نتنياهو يواصل تعسفه ورفض خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الحرب

وفي هذا الصدد، عرضت شاشة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "لن ننهي الحرب.. نتنياهو يرفض خطة جديدة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة"، حيث ذكر التقرير:" أنه في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم عقد صفقة تضمن وقف إطلاق النار وتسمع بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو واصل تعسفه ورفض خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الحرب خطة جديدة وضعها فريق التفاوض الإسرائيلي لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في القطاع".

نتنياهو يتهكم على الفريق المفاوض وسخر منه ووجه له الاتهامات 

وكشف التقرير أن الخطط اطلعت عليها معظم الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية في إسرائيل ولكنها قوبلت بالرفض من نتنياهو الذي تهكم على الفريق المفاوض وسخر منه ووجه له الاتهامات بأنه لا يجيد التفاوض بسبب رغبته في إنهاء تلك الحرب نتنياهو طالب أعضاء الفريق التفاوضي بوضع خطط جديدة قابلة للتنفيذ لا تضع حدا أو نهاية لتلك الحرب من أجل الحفاظ على مستقبله السياسي الذي أصبح على المحك في ظل المطالبات المتزايدة بالداخل الإسرائيلي لإنهاء الحرب التي ألقت بظلالها على مستقبل إسرائيل السياسي والاقتصادي.

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: المساعدات لم تصل لشمال غزة

فيما وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الرصيف البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المنافذ البرية، وأن المساعدات لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة والوضع كارثي وعاد إلى المربع الأول.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة، المجتمع الدولي بإدخال المساعدات الغذائية وإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة.

إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، إن نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في معاناة وتجويع المدنيين في غزة، لافتًا إلى أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج، وأن إسرائيل تفرض حصارا على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر وتقييدا تعسفيا لنقل الإمدادات.

إسرائيل غزة قطاع غزة الإعلام الفلسطيني نتنياهو مجلس الحرب

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