مواعيد فتح معرض الزهور للزوار

أجرت سالي طراد، مراسلة فضائية dmc، جولة داخل معرض الزهور في دورته الـ91، ضمن تقرير بعنوان “جولة خاصة في معرض الزهور الـ91”.

وقالت المراسلة خلال التقرير، إن الناس لم تنتظر المعرض لتشتري مستلزمات أدوات الزراعة وأنواع الزهور والأشجار النادرة، ولكن تنتظره بغرض التنزه والتقاط أجمل الصور في المنظر البديع الملىء بالكثير من الألوان الربيعية، مشيرة إلى أن معرض الزهور بالمتحف الزراعي في الدقي يعطي صورة مبهجة للجميع، موضحة أن المعرض سيستمر لمدة شهر، ومواعيد استقبال الزوار في تمام الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً.

وخلال التقرير، قال محمد عبدالمنعم، عضو اللجنة التنظيمية لمعرض الزهور، إن المعرض يضم 200 عارض في هذه الدورة، موضحًا أن منها شركات خاصة ومؤسسات حكومية وجهات بحثية، إذ يجرى تجميع المنتجين في هذا العرف السنوي ليكون فرصة للمنتجين لتقريب الزائرين منهم.