حكاية دير "الشهيد تاوضروس المحارب" بغرب الأقصر

روت إيناس عاكف، كبير مفتشي معبد الكرنك، قصة دير "الشهيد تاوضروس المحارب" في غرب الأقصر، لافتة أن الدير يعتبر من الأديرة الأثرية المصرية القديمة المهمة بالبر الغربي في الأقصر، تحديدا بجبل القرنة.

وقالت “ عاكف” خلال مداخلة هاتفية لفضائية DMC، إن هناك دلالة تاريخية وروحية عميقة وراء فصل نهر النيل محافظة الأقصر إلى قسمين شرقي وغربي، إذ يمثل البر الشرقي رمزًا للحياة، حيث كانت تقع فيه المدن والمناطق الحيوية في العصور القديمة، بينما كان البر الغربي يُمثل رمزًا للعالم الآخر، مشيرة إلى أن دير الشهيد تاوضروس المحارب يوجد في البر الغربي لمحافظة الأقصر.

وأشارت، إلى أن دير الشهيد تاوضروس المحارب من الأديرة الأثرية المصرية القديمة المهمة بالبر الغربي في الأقصر، تحديدا بجبل القرنة، موضحة أن هذا الجبل يحرص الكنوز الفراعنة في صعيد مصر من مقابر ومعابد وحضارة قديمة، مشيرة إلى أنه بقع خلف دير المحارب بمسافة كيلو متر فقط.

وأوضحت أن الجبل مسجل ضمن الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية، موضحة أن الدير يتكون من الكنيسة القديمة وبعض من قلالي الرهبان الملحقة به، معظمها حديثة.