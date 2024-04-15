وزارة السياحة والآثار تنظم زيارة لمعبد الكرنك بالأقصر للمشاركين فى المسابقة الدولية للبرمجة

نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار زيارة إلى معبد الكرنك بمحافظة الأقصر للمشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة التى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمحافظة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبه، أشار عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن المشاركة فى مثل هذه الأحداث تأتى من منطلق اهتمام الوزارة بانجاح ذلك الحدث القومى واستغلاله بالشكل الذى يسهم فى الترويج والدعاية السياحية للمقصد السياحي المصري وما به من مقومات وميزة تنافسية، واستمرارًا لنهج مصر ودورها الداعم لشباب العالم لدعم العقول الواعدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

كما أوضح أن مشاركة الوزارة فى هذا الحدث تأتي من خلال تنظيم زيارة للمشاركين فى المسابقة من المصريين والأجانب لمعبد الكرنك بالأقصر لتعريفهم على الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن الوجهات السياحية المختلفة والمتنوعة في مصر.

ويشارك فى هذه المسابقة نحو 2000 مشارك من مختلف دول العالم ما بين طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات دولية ورؤساء كبرى الشركات الصناعية للبرمجه العالمية.

يشار الى ان الهيئة قد قامت مؤخرا بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية تستعرض خلالها الإمكانات التي تتمتع بها المراين المصرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وعرضها والترويج لها بين قباطنة وملاك اليخوت داخليًا وخارجيًا مع تسليط الضوء على المقومات السياحية المتنوعة والمختلفة للمقاصد السياحية المجاورة والقريبة من هذه المراين، هذا بالإضافة إلى إعداد مواد دعائية من مطبوعات وغيرها لاستعراض والتعريف بالمزايا والمواصفات الفنية التي تتمتع بها كل مارينا أو كل ميناء في مصر.

كما تم تنفيذ حملة دعائية عن النافذة الواحدة لسياحة اليخوت المصرية، والتي أطلقها قطاع النقل البحري بوزارة النقل والتي تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، مع التعريف بكيفية التعامل مع هذه البوابة الإلكترونية، والتخطيط للمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية خلال الفترة القادمة عن سياحة اليخوت في إيطاليا وفرنسا ودول أخرى.