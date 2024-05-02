الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبطهما زوج عشيقته فى وضع مخل فنزل من الشباك عاريا فى الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة المنيب حادثا مثيرا بعدما شاهد أهالي احدى المناطق شابا يتسلق مواسير عقار نزولا إلى الأرض عاريا ليتم الامساك به ويتبين أنه عشيق سيدة متزوجة ضبطهما زوجها في وضع مخل على سرير الزوجية. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة النجدة بامساك أهالي المنيب شابا عاريا أثناء نزوله على مواسير العقار، انتقلت على الفور قوة من قسم شرطة الجيزة لمسرح البلاغ لفحص تفاصيل الواقعة. 

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أسفرت التحريات أن الشاب يعمل جزار يرتبط بعلاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة وأثناء وجوده بمنزلها وممارسة الرذيلة عاد زوجها سائق توك توك من عمله مبكرا فشاهدهما في ذلك الوضع الفاضح وقبل التشاجر قفز العشيق من النافذة متسلقا المواسير نزولا من الطابق السادس إلى الشارع واصطدم عدة مرات بالحوائط والمواسير ما أصابه بكدمات وجروح. 

 

ألقت قوات الأمن القبض على العشيق والزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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ضبطهما زوج عشيقته فى وضع مخل فنزل من الشباك عاريا فى الجيزة

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