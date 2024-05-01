الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

أعلنت تركيا انضمامها إلى جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حسبما أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

 

وتقود جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية منذ ديسمبر تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها المستمرة ضد قطاع غزة.

 

وقال وزير الخارجية هاكان فيدان: "قررنا المشاركة في دعم الاستئناف الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

 

وفي 26 يناير، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إعاقة إيصال المساعدات إلى غزة وتحسين الوضع الإنساني. 

 

كما أمرت إسرائيل باتخاذ الإجراءات التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع المحاصر ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.

 

وقبل الإعلان عن هذه التدابير، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا قدمت وثائق لقضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

 

وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة.

 

وتابع "أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناك. نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية".

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ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة؛ حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

 

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34535

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34535 شهيدًا و77704 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، حسب وزارة الصحة في غزة.

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