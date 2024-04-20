وزير الخارجية التركى: التعاون بين مصر وتركيا يصب فى مصلحة البلدين

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن التعاون بين مصر وتركيا يصب في مصلحة البلدين، ولذلك قررنا تعزيز علاقاتنا بشكل أقوى خلال الفترة القادمة.

اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى

وأضاف فيدان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أننا ناقشنا الاستعدادات الخاصة باجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والقضايا الثنائية التعاونية بين البلدين.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن استثمارات تركيا في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، حيث إن حجم التجارة بين القاهرة وأنقرة يقارب الـ8 مليارات دولار.