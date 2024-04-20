السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: مكتبى مفتوح على مدار الـ24 ساعة لكل مستثمر جاد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مكتبه مفتوح على مدار الـ24 ساعة لكل مستثمر جاد.

تذليل جميع العقبات 

وأكد مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أثناء تفقده مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد، أنه يتم تذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين في أداء عملهم وذلك من أجل تحقيق مستهدفاتهم أيضًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى بكل طاقتها لدعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مشددًا على أن الدولة قادرة على تحقيق أفضل شيء في مجال الصناعة.

رئيس الوزراء مكتبي مفتوح على مدار الـ 24 ساعة مستثمر جاد كل مستثمر جاد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع بيراميدز لإطارات السيارات بورسعيد

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