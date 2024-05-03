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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-5-2024

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم في كافة البنوك العاملة في مصر مع توقف التداولات في كافة البنوك بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل، على أن تعود البنوك للعمل يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-5-2024 في البنوك. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

بنكشراءبيع 
بنك أبو ظبي التجاري47.8048.10
البنك التجاري الدولي CIB47.8047.90
بنك قطر الوطني47.8148.11
البنك الأهلي الكويتي47.8248.12
بنك الاستثمار العربي47.7948.09
بنك البركة الإسلامي47.8148.11
    

 

 

 

 

 

 

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في بنك مصر استقرارًا سعريًا عند التراجعات الطفيفة التي سجلها منذ عدة أيام، وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري استقرارًا سعريًا مع توقف التداولات بالبنوك من اليوم الجمعة وحتى الإثنين المقبل، وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري  47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع. 

أسعار العملات اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.9014 جنيه 48.0014 جنيه
يورو51.2402 جنيه51.3663 جنيه
جنيه إسترلينى59.9151 جنيه60.0594 جنيه
فرنك سويسرى52.5177 جنيه52.6562 جنيه
100 ين يابانى30.9401 جنيه31.0067 جنيه
ريال سعودى12.7713 جنيه12.7987 جنيه
دينار كويتى155.4635 جنيه156.0616 جنيه
درهم اماراتى13.0411 جنيه13.0701 جنيه
اليوان الصينى6.6143 جنيه6.6299 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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