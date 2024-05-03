سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-5-2024
استقر سعر الدولار اليوم في كافة البنوك العاملة في مصر مع توقف التداولات في كافة البنوك بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل، على أن تعود البنوك للعمل يوم الثلاثاء المقبل.
وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-5-2024 في البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
|بنك
|شراء
|بيع
|بنك أبو ظبي التجاري
|47.80
|48.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|47.80
|47.90
|بنك قطر الوطني
|47.81
|48.11
|البنك الأهلي الكويتي
|47.82
|48.12
|بنك الاستثمار العربي
|47.79
|48.09
|بنك البركة الإسلامي
|47.81
|48.11
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في بنك مصر استقرارًا سعريًا عند التراجعات الطفيفة التي سجلها منذ عدة أيام، وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري استقرارًا سعريًا مع توقف التداولات بالبنوك من اليوم الجمعة وحتى الإثنين المقبل، وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.9014 جنيه
|48.0014 جنيه
|يورو
|51.2402 جنيه
|51.3663 جنيه
|جنيه إسترلينى
|59.9151 جنيه
|60.0594 جنيه
|فرنك سويسرى
|52.5177 جنيه
|52.6562 جنيه
|100 ين يابانى
|30.9401 جنيه
|31.0067 جنيه
|ريال سعودى
|12.7713 جنيه
|12.7987 جنيه
|دينار كويتى
|155.4635 جنيه
|156.0616 جنيه
|درهم اماراتى
|13.0411 جنيه
|13.0701 جنيه
|اليوان الصينى
|6.6143 جنيه
|6.6299 جنيه
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