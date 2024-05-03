سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-5-2024

استقر سعر الدولار اليوم في كافة البنوك العاملة في مصر مع توقف التداولات في كافة البنوك بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل، على أن تعود البنوك للعمل يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-5-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

بنك شراء بيع بنك أبو ظبي التجاري 47.80 48.10 البنك التجاري الدولي CIB 47.80 47.90 بنك قطر الوطني 47.81 48.11 البنك الأهلي الكويتي 47.82 48.12 بنك الاستثمار العربي 47.79 48.09 بنك البركة الإسلامي 47.81 48.11

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في بنك مصر استقرارًا سعريًا عند التراجعات الطفيفة التي سجلها منذ عدة أيام، وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري استقرارًا سعريًا مع توقف التداولات بالبنوك من اليوم الجمعة وحتى الإثنين المقبل، وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.9014 جنيه 48.0014 جنيه يورو 51.2402 جنيه 51.3663 جنيه جنيه إسترلينى 59.9151 جنيه 60.0594 جنيه فرنك سويسرى 52.5177 جنيه 52.6562 جنيه 100 ين يابانى 30.9401 جنيه 31.0067 جنيه ريال سعودى 12.7713 جنيه 12.7987 جنيه دينار كويتى 155.4635 جنيه 156.0616 جنيه درهم اماراتى 13.0411 جنيه 13.0701 جنيه اليوان الصينى 6.6143 جنيه 6.6299 جنيه

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