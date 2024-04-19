الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ اقتصاد: العالم سيدفع فاتورة باهظة للتوترات الجيوسياسية

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إنه لا شك أن ما يحدث في العالم يجب أن نضع له عنوانًا كبيرًا وهو "دقت ساعة الحقيقة"، بمعنى أن العالم سيدفع فاتورة باهظة للتوترات الجيوسياسية.

وأضافت علي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على صنَّاع القرار أن يدركوا أن اقتصاد العالم كله أصبح على حافة الهاوية، لافتة إلى أن أسعار الطاقة والنفط ارتفعت بشكل كبير، وأن الطاقة بأنواعها تشكل عصب الاقتصاد العالمي، وأي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أسعارها له تبعات اقتصادية وسياسية.

وأوضحت خبيرة أسواق الطاقة، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يؤدي لحدوث ما يسمى بالمستويات التضخمية التي تكون أكثر شراسة في المرحلة القادمة، منوهة بأن تعكير صفو البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز ودخول المسيرات المجال في حروب الطاقة جعل المنطقة في تنافس دولي بحكم أهميتها عالميًا وتأثيرها على أجزاء كبيرة من العالم.

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