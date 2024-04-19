الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسى جديد بعد انفجارات فى إيران

الذهب
الذهب

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بارتفاع أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي جديد بعد تقارير حول انفجارات في إيران.

انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان

وفي وقت سابق، هزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسئول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال التليفزيون الرسمي الإيراني، إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

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