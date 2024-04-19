الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استئناف الرحلات الجوية فى مطار طهران بعد الهجوم الإسرائيلى

الرحلات الجوية في
الرحلات الجوية في مطار طهران

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول استئناف الرحلات الجوية في مطار طهران، وذلك بعد التقارير التي أفادت بتعليقها عقب الهجوم الإسرائيلي.

وأُعيد تسيير الرحلات من مطاريِّ الإمام الخميني الدولي ومهر باد، ومن المتوقع وصول رحلة إلى طهران من روما كانت قد حولت إلى أنقرة.

رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية

قالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، إنه تم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بعدة مطارات، بعد تداول أنباءٍ عن قصفٍ إسرائيليّ استهدف البلاد.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني، أعلن عن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الجميع باستثناء القوات الجوية الإيرانية، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلاد.

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