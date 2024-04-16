تعذيب ممنهج وظروف مأساوية.. انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلات بالسجون

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلات بالسجون، والذي تضمن تصريحات وزيرة المرأة الفلسطينية الدكتورة آمال حمد حول ما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلات بالسجون