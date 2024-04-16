الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

تعذيب ممنهج وظروف مأساوية.. انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلات بالسجون

الاحتلال
الاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلات بالسجون، والذي تضمن تصريحات وزيرة المرأة الفلسطينية الدكتورة آمال حمد حول ما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلات بالسجون

  • المعتقلات يتعرض لتعذيب ممنهج وانتهاكات خطيرة داخل السجون الإسرائيلية.
  • الاحتلال يمعن في تعذيب وإهانة المعتقلات في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.
  • الشهادات الحية للمعتقلات المفرج عنهن بينت حجم الانتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان واتفاقات جنيف.
  • الانتهاكات بحق المعتقلات تندرج ضمن إطار جرائم الحرب ونطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارتهن والوقوف على أوضاعهن وعلى الانتهاكات التي يتعرضن لها.
  • يوم الأسير لهذا العام يأتي في خضم العدوان الوحشي وجرائم الإبادة التي ترتكب ضد شعبنا في قطاع غزة.
  • المعتقلات يعانين ظروفًا مأساوية داخل سجون الاحتلال خصوصًا النساء اللواتي تم اعتقالهن في قطاع غزة ولم يعرف مصيرهن داخل معتقلات أو معسكرات غير معروفة ولا تخضع لآية رقابة.
  • إفادات المعتقلات تبين تعرضهن للتهديد بالقتل ما جعل النساء الفلسطينيات يعشن في خوف وقلق نفسي.
  • الاعتقالات والاقتحامات بمعظمها تكون بعد الساعة 3 فجرًا وتتم بطرق وحشية ومذلة للكرامة الإنسانية ولكرامة النساء.
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