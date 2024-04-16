الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: سنرد على الهجوم الإيرانى فى الوقت وبالطريقة التى نختارها

الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إننا سنرد على الهجوم الإيراني في الوقت وبالطريقة الذين نختارها، وذلك  وفقًا لنبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

 

توجيه ضربة عسكرية لإيران

ويصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على المضي قدمًا في توجيه ضربة عسكرية لإيران، بعد هجومها بالمُسيرات والصواريخ، مساء السبت الماضي على دولة الاحتلال.

ويرفض نتنياهو الدعوات الدولية بممارسة ضبط النفس، وأكد عزمه على توجيه ضربة "مؤلمة" لإيران، في حين يواصل العدوان على غزة، ما يضمن استمراره في منصبه، وفق ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أمس الإثنين، في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال.

الهجوم الايراني الاحتلال سنرد على الهجوم الإيراني في الوقت وبالطريقة الذين نختارهم المتحدث باسم جيش الإحتلال القاهرة الإخبارية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو

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