الثلاثاء 16 أبريل 2024
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كواليس إطلاق التحالف الوطني للمرحلة الثانية من القافلة السادسة لمساعدات غزة

جريدة الدستور

قال محمود جميل، مراسل القناة الأولى المصرية، إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المساعدات المرسلة إلى غزة من التحالف الوطني منذ يومين بالتحديد، وشملت أكثر من 250 شاحنة متضمنة أكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية المختلفة.

 المرحلة الثانية تضم 126 شاحنة

وأوضح "جميل"، خلال تصريحاته ببرنامج صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن اليوم ستنطلق المرحلة الثانية بـ 126 شاحنة مشتملة على أكثر من 2400 طن من المساعدات الإنسانية، حيث تتحرك من طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتنطلق مباشرة متجه إلى مدينة العريش ثم التوجه إلى معبر رفح البري

 64 طنا من المستلزمات الطبية المختلفة

وأضاف مراسل القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني، تشمل 64 طنا من المستلزمات الطبية المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المساعدات تم تجهيزها من المؤسسات والكيانات الخاصة بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار مراسل القناة الأولى المصرية، إلى أن الشاحنات تضم أطنان ملابس وخيام ومياه معدنية، مؤكدًا  أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ أن بدأت أزمة الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر لم يدخر جهدًا في تجهيز أكبر عدد من قوافل المساعدات.

غزة مساعدات غزة المرحلة الثانية من القافلة السادسة التحالف الوطني كواليس إطلاق التحالف الوطني للمرحلة الثانية محمود جميل مراسل القناة الأولى المصرية

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