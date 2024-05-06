ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

تطل النجمة المصرية المحبوبة ياسمين عبدالعزيز ضيفة مميزة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وذلك في حلقة خاصة تُذاع مساء اليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

تأتي هذه الحلقة تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، لتُضفي أجواء من البهجة والفرح على هذه المناسبة الربيعية المميزة.

رحلة فنية حافلة بالنجاحات

تُعدّ ياسمين عبدالعزيز من أبرز نجمات السينما والتليفزيون في الوطن العربي، حيث حفرت اسمها بأحرف من ذهب خلال مسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات.

تتميز ياسمين بأسلوبها الفريد في التمثيل، وقدرتها على تجسيد مختلف الأدوار بكل إتقان واحترافية، ما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين الجمهور العربي.

ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس.. أسرار تكشف لأول مرة

وخلال حلقة "صاحبة السعادة"، ستكشف ياسمين عبدالعزيز النقاب عن العديد من الأسرار التي لم تُفصح عنها من قبل، وذلك في حوار صريح ومُشوق مع الإعلامية إسعاد يونس.

تتحدث ياسمين عن بداية مشوارها الفني، وتحديات واجهتها خلال مسيرتها، وأهم المحطات التي ميزتها، كما ستشارك الجمهور بعض المواقف الطريفة والكواليس المميزة من حياتها الشخصية والمهنية.

تأتي حلقة ياسمين عبدالعزيز في "صاحبة السعادة" تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، أحد أقدم الأعياد المصرية التي تُمثل رمزًا للتجديد والبهجة. وترتبط هذه المناسبة بعودة الحياة والطبيعة بعد فصل الشتاء، وتُقام فيها العديد من العادات والتقاليد الجميلة، مثل تبادل الهدايا وتناول الأطعمة الخاصة بهذا اليوم.

يُنتظر عشاق النجمة ياسمين عبدالعزيز ومُتابعو برنامج "صاحبة السعادة" هذه الحلقة بشغف كبير، حيث تُعدّ فرصة مميزة للتعرف أكثر على شخصية ياسمين ومسيرتها الفنية، وقضاء وقت ممتع مليء بالبهجة والضحكات مع الإعلامية إسعاد يونس.