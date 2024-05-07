الثلاثاء 07 مايو 2024
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عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

الجانب الفلسطينى
الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

كشف مراسل فضائية القاهرة الإخبارية برفح الفلسطينية، بشير جبر، عن حقيقة سيطرة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبرى رفح وكرم أبوسالم.

وأكد أن الآليات العسكرية الإسرائيلية وعددا من الدبابات تمكنت من الوصول والدخول إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح والسيطرة على قاعات وصالات المغادرة، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبوسالم التجاري الذي تتحكم به إسرائيل في المنطقة الشرقية الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد على دخول الشاحنات من معبر كرم أبوسالم إلى غزة.

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