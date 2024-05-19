تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

تعرضت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفدًا مرافقًا له لحادث أثناء زيارتهم لمحافظة أذربيجان الشرقية في إيران. وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية وقوع الحادث وسط حديث عن تأكيد الرئيس رئيسي على سلامته وسلامة من كانوا على متن المروحية.

وفقًا للتقارير، فإن المروحية كانت تقل الرئيس رئيسي وعددًا من المسئولين الكبار من بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووصلت الأنباء عن وقوع الحادث خلال عودتهم من افتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حسب وكالة تسنيم الايرانية.

وقد وصف التليفزيون الرسمي الإيراني المنطقة التي وقع فيها الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع أذربيجان، وأشارت التقارير إلى أنه لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص طبيعة الحادث وأسبابه.

وحسب التقارير، تجري الآن التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه، فيما يظل الرئيس رئيسي ووفده في سلام وصحة جيدة، وسط تأكيدات على استمرار جهود السلطات الإيرانية في متابعة الحادث وضمان سلامة جميع المعنيين.