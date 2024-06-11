بسبب فلسطين.. الرئيس الأرجنتينى يثير غضب الجامعة العربية

يواجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي موجة انتقادات داخلية، بعد مقاطعته اجتماعًا لمجلس سفراء المجموعة العربية والإسلامية في العاصمة بوينس آيرس، بحجة وجود ممثل لدولة فلسطين، فيما وصفت الجامعة العربية هذه الخطوة بـ"العدائية" و"غير المبررة".

ووقعت الحادثة مساء الجمعة الماضي، عندما كان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يستعد لحضور الاجتماع الذي احتضنه المركز الثقافي الإسلامي في بوينس آيرس، ولكنه غير رأيه في آخر لحظة بعدما علم أن القائم بأعمال سفارة فلسطين في الأرجنتين رياض الحلبي، سيحضر هذا الاجتماع.

وذكرت صحيفة "بوليتيكا أرجنتينا" أن ميلي كان داخل السيارة متجهًا إلى المركز الثقافي الإسلامي، وعندما تم إعلامه بحضور رياض الحلبي انفجر غضبًا، وطلب من السائق العودة، رغم أنه كان على بعد بنايتين فقط من المكان.

وزعمت الحكومة الأرجنتينية أولًا أن عدم حضور ميلي للفعالية كان بسبب "جدول أعماله المزدحم"، ولكنها عادت وذكرت في وقت لاحق أن القرار له أسباب "دبلوماسية وجيوسياسية".

ووصف رئيس الجمعية العربية الإسلامية الأرجنتينية أدالبيرتو الأسد، غياب ميلي عن الفعالية بأنه "قلة احترام".

وقال الأسد في مقابلة مع "راديو ريبيلدي"، إن "هذا أمر غير مسبوق، ولم نكن نتصور أبدًا شيئًا من هذا القبيل"، معتبرًا أن تصرف ميلي "ازدراء وقلة احترام".

وأشارت صحيفة "إل إنترانسيخينتي" إلى أن تحالف "لا ليبرتاد أفانزا" الذي يقوده ميلي، هو داعم كبير لتل أبيب، كما أن ثاني رحلة لميلي منذ توليه الرئاسة كانت إلى إسرائيل.

ويُعتبر ميلي شخصية "مؤيّدة جدًا لإسرائيل"، كما أعلن دعمه الكامل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.