الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تكشف حقيقة تحرش سائق شركة توصيل بفتاة اثناء توصيلها لأكتوبر

سائق
سائق

كشف مصدر أمني، حقيقة اتهام سائق من شركة توصل  بالتحرش بفتاة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد المصدر الأمني، أن السائق نفى فعلته شكلا وموضوعًا، بينما أوضح أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين الشاكية للخلاف على الأجرة. 

وتمكنت  أجهزة الأمن من كشف  ملابسات ما تم تداوله بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت بأنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصدر أمني بالتحرش بفتاة بمدينة ٦ اكتوبر مشادة كلامية بينه وبين الشاكيه لخلاف علي الاجره سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى

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"الداخلية" تكشف حقيقة تحرش سائق شركة توصيل بفتاة اثناء توصيلها لأكتوبر

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