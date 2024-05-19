الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وسائل إعلام إيرانية، أن أحد مرافقي الرئيس الإيراني أفاد بأن الآمال الكبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية وعدد من المسئولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

وأعلن التليفزيون الإيراني عن أن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف تجعل جهود فرق الإنقاذ صعبة، وأن مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة تقوم بأعمال بحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن وضع المروحية لا يزال مجهولًا بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية.

وكانت وكالة رويترز أكدت، نقلًا عن التليفزيون الإيراني، أن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث، حيث تشير التقارير الأولية إلى حادث هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، وفقًا لعاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

 

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