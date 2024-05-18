الزمالك ضد نهضة بركان.. خبيرة أبراج تزف بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء

زفت إيمان خير، خبيرة الأبراج، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، حيث توقعت فوز الزمالك ضد نهضة بركان المغربي.

وقالت خبيرة الأبراج، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد: "نتيجة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، ستكون لصالح الزمالك، ومن المتوقع أن يحقق الزمالك نتيجة كبيرة على الفريق المغربي بنتيجة 4-2".

وأضافت: "لكن الماتش لن يكون سهلًا، واحتمال كبير يحدث شغب في الملعب".

من المتوقع أن يعتمد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على نفس التشكيل الذي خاض مباراة الذهاب باستثناء تغيير واحد بالدفع بمصطفى شلبي أو إبراهيم نداي في مركز الجناح الأيسر والتشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان غدا يتكون من..

حراسة المرمى.. محمد عواد

خط الدفاع.. عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد أبوالفتوح

خط الوسط.. نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي

خط الدفاع.. أحمد سيد زيزو – إبراهيم نداي – سيف الجزيري

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدف، أوالفوز بفارق هدفين إذا سجل نهضة بركان هدفا أوأكثر للتويج باللقب للمرة الثانية بعد عام 2019.