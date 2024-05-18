"كروم" يكشف كيف نجا عادل إمام من محاولة الاغتيال

قال محمد كروم الباحث في الحركات الجهادية وأحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية، إن محاولة اغتيال الفنان عادل إمام، لو تمت كان هيكون ذنب عظيم لا يغتفر، لما له من فضل في الفن العربي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن من قدموا أفلامًا عن الإرهاب كثيرون، لكن عادل إمام كان يتمتع بجرأة كبيرة، ودخل في صراع مع الجماعة الإسلامية باكرًا، في الثمانينات.

ولفت، إلى أن الجماعة رأت أن عادل إمام بتقديمه فيلم الإرهابي، تعدى كل الخطوط الحمراء، وتكمن خطورته أن مهاجمة الجماعات الإرهابية في الفن كان باب مقفول، وعادل إمام تجرأ على فتحه، لهذا كان يمثل خطر شديد عليهم، لأنه مؤثر في غيره، والناس هتبدأ تتأثر، وتفهم زيف وضلال الجماعات، لهذا كان قرار التخلص منه قرارالجماعة الإسلامية وكل الجماعات الإرهابية.

وأردف أن المجموعة التي حاولت اغتيال الدكتور عاطف صدقي، وراح ضحيتها الطفلة شيماء، اعترفوا إن هدفهم التالي عادل إمام، لكن تم القبض عليهم قبل تنفيذ العملية.