عاجل| طارق حامد يحسم موقفه من العودة إلى الدورى المصرى

أكد مصدر مقرب من طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي الحالي والزمالك السابق، أنه لا يفكر في العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة، ويرغب في البقاء بالدوري السعودي الموسم المقبل.

وانضم طارق حامد إلى صفوف ضمك مطلع الموسم الجاري بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها العميد السعودي.

وقدم طارق حامد مستويات مميزة مع ضمك ونجح في لفت الأنظار إليه بشدة.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن هناك مساعي من جانب إدارة نادي الزمالك لاستعادة طارق حامد نجم خط وسط الفريق السابق ولاعب ضمك السعودي الحالي.

ونقل حساب "منبر ضمك" المعني بأخبار النادي السعودي أن إدارة الزمالك رصدت 500 ألف دولار من أجل عودة حامد الذي رحل عن الفريق قبل موسمين وانتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي ومنه إلى ضمك بعدما حقق لقب الدوري كأبرز الإنجازات ضمن صفوفه.

وأشار التقرير إلى أن مساعي الزمالك لاستعادة حامد تأتي بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض.

أرقام مميزة في مسيرة طارق حامد مع الزمالك وضمك

ولعب طارق مع الزمالك أغلب مسيرته الاحترافية حيث سجل 6 أهداف وصنع 8 في 284 مباراة وحقق لقب الدوري وكأس مصر وكأس الكونفيدرالية والسوبر الإفريقي كأبرز الإنجازات.

ومع ضمك لعب طارق هذا الموسم 24 مباراة وغاب عدة مباريات للإصابة وخلال فترة لعبه صنع هدفين بينما لم يسجل أي أهداف.

وفي سياق آخر، أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في ملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر الاكتفاء بخوض اللاعبين برنامجا تدريبيا بدنيا في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

وأدى "شيكابالا" و"الونش" تدريبات منفردة تضمنت بعض التدريبات التأهيلية والركض حول الملعب، تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية، بينما يؤدي الونش برنامجه التأهيلي ضمن المراحل الأخيرة من البرنامج الخاص به بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.