عزة مصطفى: كل الأجيال تعشق عادل إمام وأعماله ستبقى مثل "أم كلثوم"

احتفت الإعلامية عزة مصطفى، بعيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام، قائلة إن كل الأجيال تعشق عادل إمام، ولا أحد يمل من مشاهدة أعماله، كلما عُرضت على الشاشة.

وأضافت خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اسم عادل إمام ومشاهدة أعماله لا تنتهي، ومثلما بقيت أعمال وسيرة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، اسم عادل إمام سيظل طوال الوقت، وستظل الناس تشاهد أعماله، وسيبقى حب الناس له، وحبهم لكل أعمال عادل إمام على مستوى المسرح والسينما والأعمال الدرامية".

وأضافت: "عادل إمام رمز عظيم وشخصية وطنية مصرية لا يقدر أحد يزايد عليه، عمل فيلم الإرهابي، وطيور الظلام، وكان يتحدى الجماعات الإرهابية".

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