الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام السيد لـ"الشاهد": التعديل الوزارى لمحمد مرسى كان مخيبًا لكل التوقعات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وعصام السيد

قال المخرج عصام السيد، إنه بعد صدور قرار ببطلان انتخابات مجلس الشعب في عهد الإخوان وإعادة الانتخابات الناس توقعت عمل وزارة ائتلافية من التكنوقراط تشرف على الانتخابات لكي تكون صحيحة ولا يحدث بها طعن بعد ذلك.

وأضاف "السيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "حدث بعد ذلك تغيير وزاري لكن للأسف خيب كل التوقعات؛ لأن كل المتعاطفين مع الجماعة كانوا موجودين في الوزارات".

وتابع: "ما أثار استياء المثقفين بشكل كبير وزير الثقافة علاء عبد العزيز محدش يعرفه فضلنا نبحث عن سيرته كثيرًا، مكنش حد يعرفه إلا قلائل لكن غير كده مفيش".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان ثورة 30 يونيو

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