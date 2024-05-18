مصدر تمويل مؤسسة خريجى مدارس الراهبات حول العالم.. وكيف دعموا غزة؟

أوضحت أمل إبراهيم، مهندسة ديكور وسكرتير مؤسسة خريجي مدارس الراهبات حول العالم، مصدر تمويل المؤسسة من تبرعات الأعضاء، والذي وصل عددهم لـ28 ألفًا.

من ناحيتها، قالت لمياء قضاء الله عضو مجلس أمناء مؤسسة خريجي مدارس الراهبات حول العالم، خلال استضافة أعضاء مجلس أمناء المؤسسة في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، إن الأعضاء لديهم ثقة في بعضهم البعض، ومعتمدون على أنفسهم في التمويل، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتلقوا أي دعم من خارج أعضاء المؤسسة، بينما يقدم الأعضاء تبرعات في شكل ملابس أو مال أو طعام، مؤكدة أن المؤسسة غير هادفة للربح.

ودعت مريم محمد إحدى أعضاء مؤسسة خريجي مدارس الراهبات حول العالم، الجميع للتعرف على أنشطة المؤسسة، ودعمها.

وأشارت شيرين فايز مستشار تربوي وأمين صندوق جروب خريجي مدارس الراهبات حول العالم، إلى أنهم استطاعوا من خلال تبرعات الأعضاء جمع 180 ألف جنيه لشراء جهاز للمستشفى الجامعي للأطفال في سموحة بالإسكندرية، لمرضى اللوكيميا.

حفل غنائي لدعم غزة

ولفتت إلى أنهم أقاموا حفلًا كله أغانٍ وطنية وأغانٍ لدعم غزة وكانت مؤثرة جدًا، ووهبوا أرباحها لدعم غزة.

وأوضحت شيرين فايز مستشار تربوي وأمين صندوق جروب خريجي مدارس الراهبات حول العالم، أن المؤسسة لها أنشطة ثقافية، منها تبادل طلابي مع مرسيليا في فرنسا، حيث يستقبلون الطلاب القادمين من مدارس الراهبات هناك، والطلاب المصريون سافروا أيضًا لمدارس في فرنسا بالتبادل.

ولفتت إلى أنه من بين الأنشطة الثقافية إنتاج فيلم "فاطمة"، وهو فكرة طالب من إحدى مدارس الراهبات، والممثلون طالبات أو خريجات في مدارس الراهبات، ويشارك الفيلم في مهرجانين، في الهند وإيطاليا، وهو فيلم قصير مدته 10 دقائق، عن المرأة في الشرق الأوسط، ويمثل مصر في المهرجان الهندي للأفلام القصيرة.