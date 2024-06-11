عصام السيد لـ"الشاهد": وزير الثقافة الإخوانى علاء عبدالعزيز حاول الاعتداء على رئيس أكاديمية الفنون

قال المخرج عصام السيد، إن جماعة الإخوان اعتمدت الطريقة الباكستانية في أخونة الثقافة في مصر.

وأضاف "السيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "قفل الفنون دون أن تغلقها أو حاصرها".

وأكد أن مسألة أخونة الثقافة المصرية ظهرت بشكل واضح مع وجود وزير ثقافة إخواني، متابعًا: "هذا الأمر كان بداية تصرفات واضحة وصريحة لأخونة الثقافة في مصر".

وتابع: "أول تصريح لوزير الثقافة الإخواني إنه جاء لمحاربة الفساد في وزارة الثقافة وفي أكاديمية الفنون، وهذه كانت إشارة".

وأردف: "هو كان بينه وبين الدكتور سامح مهران قبل أن يصبح وزيرًا مشكلات وتحول علاء عبد العزيز إلى النيابة الإدارية، وكان وزير سوابق لأنه حاول الاعتداء البدني على رئيس أكاديمية الفنون وألقى الطماطم على سيارته".

وأشار إلى أن تصريح وزير الثقافة الإخواني بأنه جاء لمحاربة الفساد في الوزارة وأكاديمية الفنون أمر مستفز جدًا.