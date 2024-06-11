المخرج عصام السيد: تم إلغاء "أوبرا عايدة" اعتراضًا على إبعاد الإخوان لإيناس عبدالدايم

قال المخرج عصام السيد، إنه تم إلغاء "أوبرا عايدة" اعتراضًا على إبعاد الإخوان لإيناس عبدالدايم، لافتًا إلى أن ما يحدث من تصعيد كان يؤكد دائمًا بأن هناك مسألة "أخونة".

وأضاف المخرج عصام السيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن المسألة لا تتعلق بالأفراد، أي أن إبعاد هؤلاء الرموز لا يتعلق بأشخاصهم مثل أحمد مجاهد، ولا سامح مهران، ولا إيناس عبد الدايم، لكن ما يرتكبه الإخوان كان ضد الثقافة المصرية، وأن هؤلاء رموز لا بد أن يتم إلغاؤها لأنها من الممكن أن تقف ضد المشروع الإخواني.

وأوضح أن الإخوان ارتكبت مثل هذه الممارسات في أماكن أخرى، لافتا إلى أنه في فنون تشكيلية تم حذف الدكتور صلاح المليجي، معقبًا: "الموقف في الأوبرا كان واضح جدًا، وبمجرد ارتكاب الإخوان لهذه الممارسات، اعتصم من في الأوبر وقام آخرون بإلغاء حفلاتهم في الأوبرا نتيجة ورد فعل لإبعاد الدكتورة إيناس عبدالدايم.