مصدر أمنى: تصالح رضا البحراوى وشقيق "كهربا" فى قسم المعادى

كشف مصدر أمني عن التصالح بين الفنان رضا البحراوي وشقيق لاعب نادي الأهلي محمود كهربا، داخل قسم شرطة المعادي، عقب تبادل الاتهامات بينهما، وتدخل عدة أطراف لحل الأزمة.

كانت الساعات الماضية قد شهدت تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء شقيق اللاعب محمود كهربا على الفنان الشعبي رضا البحراوي، حيث أكد "البحراوي" أن مشاجرة نشبت بين فتحي أورتيجا، شقيق اللاعب كهربا، ورضا البحراوي، أثناء إحيائه حفلا داخل باخرة بالمعادي، تعدى على إثرها الطرفان بالضرب.

وعقب اصطحاب شقيق "كهربا" إلى الخارج من قبل أفراد الأمن بالمركب، استكمل "البحراوي" حفله ولكن عقب خروجه تفاجأ بأن شقيق كهربا استدعى عددا من البلطجية واعتدوا مجددًا على البحراوي، وكسروا سيارته، فعلى الفور تحفظ عليهم أفراد الأمن وطلبوا لهم الشرطة، وتم اصطحاب طرفي المشاجرة إلى قسم شرطة المعادي، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

وقال رضا البحراوي، في المحضر، إنه كان يغني في حفل على باخرة عائمة، وبعد انتهاء الحفل فوجئ بشقيق "كهربا" ومعه عدد من الأشخاص يسبونه ويكسرون زجاج السيارة الخلفي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة، التي تولت التحقيق في الواقعة.