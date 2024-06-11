الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "بتروجاس" يقرر مكافأة إنتاج وأجر إضافى للعاملين فى عيد الأضحى 2024

بتروجاس
بتروجاس

أصدر المهندس محمد إبراهيم فرحات، رئيس شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، مجموعة من التعليمات الإدارية الجديدة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2024. 

 

بتروجاس تصدر تعليمات إدارية جديدة

 

وفي إعلان رسمي نُشر على البوابة الإلكترونية للشركة، أعرب فرحات عن سعادته بتهنئة العاملين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق، وآمل أن يعود هذا العيد على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

 

وقال “فرحات” إنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، تُحدد فترة الإجازة من السبت 15 يونيو 2024 حتى الخميس 20 يونيو كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية والمحلية والشركات التابعة للقطاع العام والأعمال العام بمناسبة العيد.

 

تفاصيل التعليمات الجديدة كالآتي:


أولًا، يُمنح العاملون إجازة رسمية من يوم السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024.


ثانيًا، بالنسبة للمواقع الإنتاجية، يجب على مديري المواقع إعداد جدول يشمل التشغيل والمناوبات، مع تعويض العاملين عن العمل في أيام العطلة الرسمية من خلال:
- مكافأة إنتاج تُحسب وفقًا للقرارات الحالية.
- أجر إضافي محسوب وفقًا لقوانين الأجر الإضافي.
- تحديد الحاجة لتواجد العاملين حسب طبيعة العمل.


ثالثًا، العاملون بالإدارة العامة للأمن يجب أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتشديد الحراسة والحفاظ على اليقظة التامة.


رابعًا، في حالات المرض الطارئة، يتوجه العاملون وعائلاتهم إلى المستشفيات التي تقبل حالات الشركة الطارئة بموجب كارنيه العلاج الطبي الصادر عن الشركة.


خامسًا، يجب تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة واهتمام.

وفى سياق منفصل استقبل اليوم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، لمناقشة التحضيرات الجارية للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المزمع عقده في طوكيو بتاريخ 10 يوليو المقبل، والذي سيستمر لمدة يومين. 

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وأشاد الملا خلال اللقاء، بالعلاقات الوثيقة والمتينة بين مصر واليابان، معتبرًا المنتدى منصة مثالية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات مثل الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، وضمان أمن الطاقة.

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