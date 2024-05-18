تشكيل الزمالك المتوقع فى مباراة حسم لقب الكونفيدرالية أمام نهضة بركان

يسعى فريق كرة القدم بنادي الزمالك لاستعادة الألقاب الإفريقية عندما يواجه نهضة بركان المغربي في الثامنة مساء غد "الأحد" بإستاد القاهرة في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدف أوالفوز بفارق هدفين إذا سجل نهضة بركان هدفا أوأكثر للتويج باللقب للمرة الثانية بعد عام 2019 وتبدو الأمور مهيأة لتحقيق اللقب في ظل المساندة الجماهيرية الكبيرة التي ستمنح لاعبي الزمالك دفعة معنوية هائلة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان المغربي

يستعيد الزمالك جهود مصطفى شلبي بعد شفاءه من الإصابة بينما يستمر غياب مصطفى الزناري وشيكابالا إلى جانب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء .

ومن المتوقع أن يعتمد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على نفس التشكيل الذي خاض مباراة الذهاب باستثناء تغيير واحد بالدفع بمصطفى شلبي أو إبراهيم نداي في مركز الجناح الأيسر والتشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان غدا يتكون من ..

حراسة المرمى.. محمد عواد

خط الدفاع.. عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد أبوالفتوح

خط الوسط.. نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي

خط الدفاع.. أحمد سيد زيزو – إبراهيم نداي – سيف الجزيري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

تُذاع مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وتحديدًا على قناة 6 beIN Sports HD .

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لخوض مواجهة نارية ضد نظيره نهضة بركان المغربي على إستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية غدا "الأحد" في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

طاقم تحكيم سنغالي

يدير مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي ويساعده جبريل كامارا ونوح بانجورا ومعهم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما رابعا والجابوني بيير أتشو حكم فيديو والموريتانية ماريا ريفيت مساعد أول حكم فيديو والتونسي خليل حساني مساعد ثاني حكم فيديو.

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