قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القائمة التي ستخوض مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة نهضة بركان المقرر لها في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الكونفدرالية.

وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال، وخاض خلالها اللاعبون تدريبات متنوعة بناء على البرنامج الموضوع للفريق.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون، شهدت التركيز على بعض الجوانب الخططية لتنفيذها في المباراة المقبلة.

وفي ختام التدريب خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق ومصطفى الزناري مدافع الأبيض خوض التدريبات التأهيلية لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد المقبل.

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