الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن يونس لـ«لاعبى الزمالك»: نتنظر منكم رفع كأس الكونفيدرالية

ذهاب الزمالك ونهضة
ذهاب الزمالك ونهضة بركان

وجه أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، رسالة مهمة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين، قبل موقعة الحسم المرتقبة على لقب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

موعد إياب نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي 

يستضيف الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الثامنة مساء بعد غدٍ الأحد 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية بنسختها الحالية (2023 /2024).

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مواجهة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد الماضي على الملعب البلدي لبركان، قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج ممثل الكرة المصرية، هدفًا يتيمًا في موقعة الأحد المقبل، حتى يتوج رسميًا بالنجمة الثانية من البطولة في تاريخه، بعد نسخة 2019، التي كانت على حساب المنافس ذاته، عن طريق ضرباء الجزاء (5/3).

وكتب يونس، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إلى كل لاعبي الزمالك وجوميز..لا ولن نتذكر لكم أي أخطاء في المباراة الأولى.. سنتذكر فقط أنكم رفعتم الكأس وأسعدتم جماهير الزمالك وأصبحتم أبطالًا في كتاب تاريخ الزمالك، نثق فيكم كلكم بدون استثناء".

واختتم: "أبذلوا أقصى طاقتكم لا تبخلوا.. ننتظركم على منصة التتويج على استاد القاهرة الدولي".

رسالة أيمن يونس للاعبي الزمالك وجوميز

القنوات الناقلة لإياب حسم نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان 

تنقل مواجهة حسم لقب كأس الكونفيدرالية، في نسختها الحالية (2023 /2024)، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة القارية، عبر قناتي بي إن سبورتس القطرية على البث الفضائي وأون تايم سبورتس على البث الأرضي.

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