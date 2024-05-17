الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الغندور يحذر الزمالك من نهضة بركان المغربي قبل نهائي الكونفدرالية

ذهاب الزمالك ونهضة
ذهاب الزمالك ونهضة بركان

وجه خالد الغندور، قائد نادي الزمالك الأسبق، رسالة تحذيرية للفريق الأبيض سواء للاعبين أو جهاز فني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قبل موقعة نهضة بركان المغربي، بنهائي الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية 

يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

وكان الزمالك، تلقى الهزيمة بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الذهاب الأحد الماضي بالمغرب.

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "دخل على موقع تذكرتي أكتر من ٤ مليون مشجع عاوزين يحجزوا، وأنا معرفتش اجيب تذاكر، الأهم أن اللى يروح يعرف أن عنده مهمة صعبة زي ما اللعيبة عندها مهمة صعبة جوا الملعب فالجمهور له دور مهم جدًا جدًا، منستعجلش اللعيبة ونعمل ضغط عليهم".

وأضاف: "دور مجلس الإدارة تحفيز اللاعبين ماليًا، لكن مش عاجبني حاجة، أن البعض حاطط في بطنه بطيخة صيفي وبيقول خلاص الزمالك بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية.. يا جماعة الكلام دا غلط فريق نهضة بركان مش سهل زي ما الناس بتقول، فريق قوي مخسرش ولا ماتش في الكونفدرالية، مش معنا إنك جبت جول هناك يبقي خلاص".

وتابع: "نهضة بركان ممكن يتحول لفريق قوي في أي وقت، هما عندهم دوافع كبيرة زيك علشان يحققوا بطولة الكونفدرالية، لأنهم خسروا الدوري وكأس العرش، الكونفيدرالية أهم هدف ليهم الموسم دا.. أنت هنا في مصر مقدرتش تكسب دريمز الغاني رغم أنك كسبته على أرضه تلاتة، وكذلك ارتا سولار حطك في ورطة هنا وجاب فيك جول في الشوط الأول".

وأختتم: "لازم الجمهور يدعم اللاعبين بشكل قوي وميستعجلش على المكسب، وفي نفس الوقت ميهيصش مجرد ما نجيب جول أو اتنين ويفكر الماتش خلص، بركان ممكن يجيب جول في الدقيقة٩٠، فلازم تشجع لحد آخر دقيقة".

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