الزمالك يعلن غياب ثنائى الفريق عن مباراة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف رباعي الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري ونبيل عماد دونجا من خوض المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل الموافق 19 مايو، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ستاد القاهرة.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "شيكابالا غير جاهز طبيًا لنهائي الكونفدرالية ولن يتمكن من اللحاق بالمباراة".

وأضاف: "مصطفى الزناري لم تكتمل جاهزيته الطبية ولن يلحق بنهائي الكونفدرالية الأفريقية".

أما فيما يتعلق بموقف مصطفى شلبي فقد أوضح: "نكثف المحاولات الطبية مع اللاعب أملًا في اللحاق بالمباراة ولايزال أمامنا 48 ساعة لتجهيزه بشكل كامل".

وأتم تصريحاته قائلًا: "نبيل عماد دونجا جاهز لمباراة الإياب أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية".

موعد مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان

تقام مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي باستاد القاهرة في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويقوم بإدارتها طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي ويساعده جبريل كامارا ونوح بانجورا ومعهم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا رابعًا.



والجابوني بيير أتشو حكم فيديو والموريتانية ماريا ريفيت مساعد أول حكم فيديو والتونسي خليل حساني مساعد ثاني حكم فيديو.



واختار الاتحاد الأفريقي " كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقبًا عامًا للمباراة في حين يراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الثامنة مساء الأحد المقبل عبر قناة بي إن سبورت 6 في وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة الراحة بين الشوطين يضم مجموعة من أفضل المحللين في العالم العربي وعلى رأسهم هيثم فاروق.

كما تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بنقل المباراة على التردد الأرضي في وجود ستوديو تحليلي يضم أفضل نجوم التحليل في مصر.

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