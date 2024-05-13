موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية 2024 والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير الزمالك مباراة العودة بين الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية لاستعادة الألقاب الإفريقية بعد غياب أربعة أعوام وتحقيق اللقب القاري الرابع عشر في تاريخ القلعة البيضاء.

موعد مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان

تقام مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي باستاد القاهرة في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويقوم بإدارتها طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي ويساعده جبريل كامارا ونوح بانجورا ومعهم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا رابعًا

والجابوني بيير أتشو حكم فيديو والموريتانية ماريا ريفيت مساعد أول حكم فيديو والتونسي خليل حساني مساعد ثاني حكم فيديو.

واختار الاتحاد الإفريقي " كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقبًا عامًا للمباراة في حين يراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

فرص تحقيق الزمالك لقب الكونفدرالية

ويحتاج الزمالك للفوز بنتيجة 1- صفر في مباراة العودة يوم الأحد المقبل لتحقيق لفبه الثاني في الكونفدرالية وعلى حساب نفس الفريق نهضة بركان الذي حقق الزمالك لقبه الأول عام 2019 على حسابه عندما فاز عليه بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقان الفوز 1- صفر في مباراتي الذهاب والعودة.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز المدي الفني للزمالك لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا ونفسيا لمباراة الأحد المقبل خاصة أنه سيعتمد على مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الذهاب أمس في ظل غياب مصطفى الزناري ومصطفى شلبي وشيكابالا.

وسيقوم جوزيه جوميز بإعادة مشاهدة مباراة الذهاب التي أقيمت أمس بالملعب البلدي بمدينة بركان لدراسة الفريق المغربي مرة أخرى وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الزمالك حتى لاتتكرر في مباراة العودة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الثامنة مساء الأحد المقبل عبر قناة بي إن سبورت 6 في وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة الراحة بين الشوطين يضم مجموعة من أفضل المحللين في العالم العربي وعلى رأسهم هيثم فاروق.

كما تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بنقل المباراة على التردد الأرضي في وجود ستوديو تحليلي يضم أفضل نجوم التحليل في مصر.