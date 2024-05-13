الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة اليوم عقب خوض مواجهة نهضة بركان

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

واستغرقت رحلة الطيران إلى القاهرة حوالي خمس ساعات تقريباً.

وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لببب وفر طائرة خاصة للفريق في رحلة المغرب لتوفير كافة سبل الراحة للفريق.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

أول تعليق من جوزيه جوميز عقب الخسارة أمام نهضة بركان

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه لم يبدأ الشوط الأول بشكل جيد في لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، ولكن الأداء كان أفضل في الشوط الثاني.

وأضاف: "لسنا سعداء بالنتيجة، وأشعر بقدرتنا على تغيير نتيجة المباراة في الشوط الثاني بالقاهرة، وحضرنا للمباراة من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، ولكن كانت هناك بعض الأخطاء في الشوط الأول استغلها فريق نهضة بركان بشكل صحيح".

وأوضح المدير الفني أنه لم يتوقع النتيجة قبل اللقاء، مشددًا على أن نهضة بركان فريق قوي وفريقه استعد بالطريقة التي لعب بها وكان من الممكن أن يقدم الزمالك مستوى أفضل.

وشدد على أن الزمالك يجب أن يركز بشكل أفضل ويخلق فرصًا أكبر من أجل التسجيل، وتهديد مرمى الفريق المنافس في اللقاء.

وأوضح جوميز أنه سيبدأ الإعداد للقاء العودة من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقب.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، 19 مايو، على ملعب استاد القاهرة.

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