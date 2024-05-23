الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

تانية إعدادي
تانية إعدادي

تفصلنا أيام قليلة عن موعد إعلان نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني، لذا ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، للتعرف على الدرجات الحاصل عليها الطالب/ة، والاستعداد لدخول مرحلة جديدة وهي: "الشهادة الإعدادية".

نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

وفي هذا السياق، تمر نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالعديد من المراحل قبل الإعلان عنها، وهي:

الأولى: تبدأ مرحلة جمع أوراق الامتحانات.
الثانية: تبدأ مرحلة التصحيح والمراجعة.
الثالثة: عند الإنتهاء من التصحيح والمراجعة يتم رصد الدرجات النهائية بدقة.
الرابعة: اعتماد النتائج وظهورها رسميًا.

رابط نتيجة تانية اعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: على الطالب/ة زيارة  موقع بوابة التعليم الأساسي من هنــــا.
الخطوة الثانية: على الطالب/ة النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
الخطوة الثالثة: على الطالب/ة النقر على أيقونة “نتائج الامتحانات”.
الخطوة الرابعة: على الطالب/ة إدخال المرحلة الدراسية (المرحلة الإعدادية).

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني


الخطوة الخامسة: على الطالب/ة تحديد الصف الدراسي (الصف الثاني الإعدادي).
الخطوة السادسة: على الطالب/ة تحديد الفصل الدراسي الثاني.
الخطوة السابعة: على الطالب/ة كتابة رقم الجلوس الخاص به.
الخطوة الثامنة: على الطالب/ة النقر على “بحث” لإظهار النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

وفي هذا الصدد، كشفت المديريات التعليمية إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في كافة المحافظات، خلال أيام قليلة، وذلك فور الإنتهاء من أعمال التصحيح، وعقب انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024.

توزيع درجات تانية إعدادي الترم الثاني 2024

وفي هذا الإطار، يمكن التعرف على توزيع درجات تانية إعدادي الترم الثاني 2024 لكل مادة، وذلك من خلال النقاط التالية:

• مادة اللغة العربية: 80 درجة.
• مادة الرياضيات: 60 درجة.
• مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.
• مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي: 40 درجة.
• مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي: 40 درجة.

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