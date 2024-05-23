رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 التيرم الثاني محافظة البحيرة برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني 2024، فى محافظة البحيرة، حيث شهدت معدلات البحث أعلى نسبة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالبحيرة

ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة البحيرة، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال منتصف الأسبوع المقبل.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انه تم الانتهاء من أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني محافظة البحيرة الثلاثاء الماضي بدون أى شكوى تذكر، مشيرا إلى أنه تم بدء عملية التصحيح فور الانتهاء من أداء الامتحانات، لتبدأ أعمال المراجعات النهائية، ثم رصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتائج، مؤكدًا أن جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة تعمل الآن على قدم وساق من أجل المساهمة في سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في الكنترولات الخاصة بالشهادة الإعدادية بالبحيرة، مشيرا إلى أن جميع النتائج ستكون متوفرة عبر المواقع الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم وذلك عقب اعتماد النتيجة من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: