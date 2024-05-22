إجراء 4427 عملية قلب دعمًا للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع البحيرة

أعلنت جمعية الأورمان، تنفيذ عدد "4427"عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة البحيرة وذلك منذ بدء العمل بالمحافظة الى الأن، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بقيادة الدكتورة فايزة زايد.

الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد إجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة البحيرة.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الإستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين

كما أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانا.