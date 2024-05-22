الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 208 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة منذ بداية الموسم

ارشيفية
ارشيفية

أكدت الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024 وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، التي تمر بها البلاد حاليًا. 

توريد محصول القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

توريد محصول القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة. 

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024 حيث تم توريد 208 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
 

ووجهت نهال بلبع بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.

تشكيل لجان متخصصة  لتحديد نوعية الأقماح
 

كما أشار المحاسب محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

توريد القمح محافظة البحيرة شون البحيرة نهال بلبع دمنهور

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