علاج 769 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية توفيق الحكيم بالبحيرة

أكدت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع وتنفيذًا لتوجيهات د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية د.هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

ونظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتورة بسمه عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية توفيق الحكيم بحوش عيسى، وتم الكشف خلالها على ٧٦٩ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية.

وأكد د.هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "عيادتى الباطنة ١٩٨ - عيادة الأطفال ٢٢١ - الجراحة ٧٣ - النساء ٧١ - تنظيم الأسرة ٢٢ - العظام ١٢٥- الأسنان ٥٩".

وأكد د.هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيره، أنه تم التوجيه بالدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.