الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع 1000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه في ضوء جهود محافظة البحيرة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم، وفي ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. 

حيث سلَّمت مديرية الأوقاف بالبحيرة 1000 شنطة مواد غذائية تحتوي على "2 كجم أرز - 2 كجم سكر" بإجمالي 4 أطنان إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.

ووجَّهت الدكتورة  نهال بلبع، باستمرار تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر، مع الإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

توزيع مواد غذائية دمنهور الاضاححى سكر وارزز نهال بلبع

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